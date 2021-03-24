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Зеленский одобрил стратегию по «деоккупации» Крыма

Гурзуф, Крым
Гурзуф, Крым (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии по «деоккупации» Крыма. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте главы государства.

«Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представленная стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, которая «была нарушена Россией впоследствии пренебрежения своими международными обязательствами».

В представленной стратегии подчеркивается ключевая роль «Крымской платформы» как внешнеполитического инструмента для «консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины».

Также сообщается, что кабинету министров Украины поручено разработать план реализации стратегии, на основе которого соответствующие государственные органы подготовят и будут реализовывать меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции Крыма.

Зеленский одобрил стратегию по «деоккупации» Крыма
Политика
Гурзуф, Крым

В феврале этого года Зеленский подписал указ о «реинтеграции и деоккупации» Крыма, в котором правительству Украины поручили запустить так называемую Крымскую платформу и организовать меры по поддержке прав крымчан.

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«Крымской платформой» украинские власти обозначают международную площадку, где разные страны, организации и эксперты будут разрабатывать стратегии деоккупации полуострова и его возвращения в состав Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, где за присоединение высказались 96,7% участников. Украина и большинство стран — членов ООН результаты референдума не признали. Россия считает, что вопрос о территориальной принадлежности полуострова закрыт.

Владимир Зеленский СНБО Крым
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