Китай ввел ответные санкции против США и Канады

Физлица, которые оказались под санкциями, не смогут въехать на территорию Китая, в том числе в Гонконг и Макао. Китайским гражданам и организациям нельзя будет вести коммерческую деятельность с ними, а также иметь какие-либо дела с подсанкционным комитетом.

22 марта Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц. В качестве причины они назвали притеснения мусульман-уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском районе КНР. Ограничения предусматривают ограничения на поездки чиновников из черного списка в страны ЕС, Соединенные Штаты, Британию и Канаду.

В ответ КНР ранее объявила о санкциях в отношении чиновников из ЕС и Соединенного Королевства.