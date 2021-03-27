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Китай ввел ответные санкции против США и Канады

Министерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая (Фото: Анна Раткогло / РИА Новости)

Власти Китайской народной республики ввели санкции в отношении ряда американских и канадских чиновников. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

Причиной такого решения в ведомстве называют введение США и Канадой «односторонних санкций в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации».

В санкционный список, в частности. попали:

  • председатель комиссии США по международной религиозной свободе Гейл Манчин;
  • вице-председатель комиссии Тони Перкинс;
  • депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.

Кроме того, под санкции попал подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин Канады.

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Физлица, которые оказались под санкциями, не смогут въехать на территорию Китая, в том числе в Гонконг и Макао. Китайским гражданам и организациям нельзя будет вести коммерческую деятельность с ними, а также иметь какие-либо дела с подсанкционным комитетом.

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22 марта Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц. В качестве причины они назвали притеснения мусульман-уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском районе КНР. Ограничения предусматривают ограничения на поездки чиновников из черного списка в страны ЕС, Соединенные Штаты, Британию и Канаду. 

В ответ КНР ранее объявила о санкциях в отношении чиновников из ЕС и Соединенного Королевства.

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