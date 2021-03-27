Китай ввел ответные санкции против США и Канады
Власти Китайской народной республики ввели санкции в отношении ряда американских и канадских чиновников. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.
Причиной такого решения в ведомстве называют введение США и Канадой «односторонних санкций в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации».
В санкционный список, в частности. попали:
- председатель комиссии США по международной религиозной свободе Гейл Манчин;
- вице-председатель комиссии Тони Перкинс;
- депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.
Кроме того, под санкции попал подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин Канады.