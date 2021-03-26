КНР объявила о санкциях против Великобритании

Китай заявил о введении новых санкций в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании, которые распространяют «ложь и дезинформацию» о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщается на сайте китайского МИД.

Они стали ответом на введенные ранее Лондоном санкции против Пекина. МИД КНР обвинил Британию в нарушении международных норм. Грубое вмешательство в дела страны наносит ущерб отношениям двух стран, заявили в МИДе.

Там сообщили, что вывали британского посла, чтобы выразить протест в связи с действиями Лондона.

Попавшим под санкции лицам и организациям запрещен въезд в Китай. Кроме того, будут заморожены их активы на территории страны, а гражданам Китая запрещено иметь с ними дело.

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