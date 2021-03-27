Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 08:11 Черчесов отметит юбилей. Чего сборной России ждать от Словении Спорт, 08:00 В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России Общество, 07:58 Байден предложил создать аналог проекта КНР «Один пояс — один путь» Политика, 07:22 Моряки оценили необходимость стоять в очереди в Суэцком канале Общество, 07:08 В SuperJob назвали долю пропускающих завтрак по будням россиян Общество, 07:00 Бизнес-леди, нейросети и дресс-код: как увольнять и набирать сотрудников РБК Стиль и Ermanno Scervino, 06:58 В Колумбии под завалом на шахте оказались 15 горняков Общество, 06:35 Во Владимирской области задержали подозреваемого в убийстве подростка Общество, 06:14 В России введут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов Общество, 06:06 Кинотеатры попросили Собянина увеличить лимит по зрителям Общество, 05:29 Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота Общество, 05:27 Какие эксклюзивные покупки позволяют себе люди с большими возможностями РБК и Башня Федерация, 05:12 WSJ назвала возможную дату освобождения Суэцкого канала Общество, 04:50
Политика ,  
0 

Байден предложил создать аналог проекта КНР «Один пояс — один путь»

Демократические страны должны объединиться и создать собственную альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь», которая предполагает открытие новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров. С таким предложением президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, передает Fox News.

«Я предположил, что мы должны иметь, по сути, аналогичную инициативу, отталкиваясь от демократических государств, помогая тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи», — сообщил Байден.

Китай запустил информационный сервис стратегии «Один пояс — один путь»
Экономика

В пресс-релизе, распространенном Белым домом по итогам беседы Байдена и Джонсона, отмечается, что политики «согласились тесно сотрудничать по общим приоритетам внешней политики, в том числе в Китае и Иране».

Концепция «Один пояс — один путь» была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. По планам Китая, будет создан самый протяженный в мире экономический коридор, который охватит 4,4 млрд человек.

В рамках инициативы документы о сотрудничестве с КНР уже подписали 138 стран и 31 международная организация. Россия поддерживает Китай в развитии проекта.

Джо Байден Китай Борис Джонсон
Материалы по теме
США обвинили Китай в бойкоте западных брендов из-за уйгуров
Политика
Китай посоветовал США заниматься своей демократией
Политика
Экономист назвал главное последствие американских санкций для США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter