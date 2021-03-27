Демократические страны должны объединиться и создать собственную альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь», которая предполагает открытие новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров. С таким предложением президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, передает Fox News.

«Я предположил, что мы должны иметь, по сути, аналогичную инициативу, отталкиваясь от демократических государств, помогая тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи», — сообщил Байден.

В пресс-релизе, распространенном Белым домом по итогам беседы Байдена и Джонсона, отмечается, что политики «согласились тесно сотрудничать по общим приоритетам внешней политики, в том числе в Китае и Иране».

Концепция «Один пояс — один путь» была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. По планам Китая, будет создан самый протяженный в мире экономический коридор, который охватит 4,4 млрд человек.