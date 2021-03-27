Минская милиция сообщила о задержании «малочисленных групп» в столице

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В Белоруссии значительно снизилась протестная активность, сообщает МВД страны в Telegram. «В Беларуси протестная активность приближена к нулю. Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия», — говорится в сообщении.

В то же время милиция указывает на «малочисленные группы с незарегистрированной символикой», которые были замечены в Минске. Некоторых из них правоохранители задержали.

При этом факт массовых задержаний, в частности рядом с площадью Бангалор в столице страны, и перекрытия движения в районе Октябрьской площади в МВД опровергают.

Ранее Tut.by сообщал о митингах на площади Бангалор, в которых участвуют люди с бело-красно-белыми флагами, используемыми оппозицией. По данным издания, в этом районе начались задержания протестующих. Издание «Наша нiва» сообщало также о задержании своего корреспондента.