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Протесты в Белоруссии ,  
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Минская милиция сообщила о задержании «малочисленных групп» в столице

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии значительно снизилась протестная активность, сообщает МВД страны в Telegram. «В Беларуси протестная активность приближена к нулю. Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия», — говорится в сообщении.

В то же время милиция указывает на «малочисленные группы с незарегистрированной символикой», которые были замечены в Минске. Некоторых из них правоохранители задержали.

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При этом факт массовых задержаний, в частности рядом с площадью Бангалор в столице страны, и перекрытия движения в районе Октябрьской площади в МВД опровергают.

Ранее Tut.by сообщал о митингах на площади Бангалор, в которых участвуют люди с бело-красно-белыми флагами, используемыми оппозицией. По данным издания, в этом районе начались задержания протестующих. Издание «Наша нiва» сообщало также о задержании своего корреспондента.

25 марта в Белоруссии сторонники оппозиции вышли на улицы, чтоб отметить так называемый «День воли» — дату объявления Белорусской народной республики (БНР) в 1918 году.

Из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий белорусские правоохранители задержали более 200 участников акции. Среди задержанных были также корреспондент «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев и фотограф «Известий» Павел Волков. МВД страны также заявило, что будет лишать прав водителей, которые сигнализировали участникам митингов.

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