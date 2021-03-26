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В Белоруссии сообщили о лишении прав сигналивших в «День Воли» водителей

После изменения белорусского КоАП, который вступили в силу с 1 марта, Госавтоинспекция получила право лишать прав на управление автомобилем за «необоснованную подачу звукового сигнала». Об этом Госавтоинспекция Белоруссии сообщила в своем Telegram-канале.

«Обращаем внимание, что с 1 марта 2021 года вступили в силу изменения в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Согласно обновленному КоАП водителей, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, будет ждать штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до одного года или без лишения», — говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что уже вынесены решения о наказании водителей, которые подавали сигналы 25 марта в «День воли», объявленный оппозицией. Их наказали лишением прав, однако из сообщения ведомства не ясно, всех или выборочно.

«Согласно ПДД звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия», — напомнили в ГАИ.

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Материал дополняется.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
День Воли лишение прав Белоруссия
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