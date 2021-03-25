МВД Белоруссии сообщило о задержании более 200 человек в «День воли»

В Белоруссии, где 25 марта оппозиция отмечается «День воли», задержали более 200 человек «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram.

По ее словам, зафиксированы «единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях», в основном это пикеты.

Во Фрунзенском же районе Минска была задержана группа людей, у которых изъяли газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также «план-задание на расклейку протестной символики», рассказала Чемоданова.

«По каждому факту правоохранители проведут проверки. Мы разберемся в каждой ситуации. Призывы в интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию», — заявила представитель МВД.

По данным незарегистрированного белорусского правозащитного центра «Весна» на 23:40 были задержаны 116 человек.