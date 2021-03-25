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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии сообщило о задержании более 200 человек в «День воли»

В Белоруссии, где 25 марта оппозиция отмечается «День воли», задержали более 200 человек «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram.

По ее словам, зафиксированы «единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях», в основном это пикеты.

Во Фрунзенском же районе Минска была задержана группа людей, у которых изъяли газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также «план-задание на расклейку протестной символики», рассказала Чемоданова.

«По каждому факту правоохранители проведут проверки. Мы разберемся в каждой ситуации. Призывы в интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию», — заявила представитель МВД.

По данным незарегистрированного белорусского правозащитного центра «Весна» на 23:40 были задержаны 116 человек.

Среди задержанных в Минске оказались корреспондент «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев и фотограф «Известий» Павел Волков. Позже их отпустили.

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Белорусские оппозиционеры традиционно отмечают День Воли 25 марта — в этот день в 1918 году было объявлено о создании независимой Белорусской народной республики. Уже в 1919 году на территории страны была установлена советская власть, а основатели Белорусской народной республики эмигрировали.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская призывала в этот день «мобилизовать протестный дух».

В Белоруссии после президентских выборов в августе прошлого года начались массовые несогласованые протесты. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. ЦИК же объявила победителем Александра Лукашенко, который находится у власти уже шестой срок. Страны Запада победу Лукашенко не признают, в Москве его поздравили с переизбранием и неоднократно заявляли о неприемлимости вмешательства во внутренние дела государства.

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