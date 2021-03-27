Минсельхоз предложил временно запретить вывоз из России китов и дельфинов

Автор законопроекта напомнила, что вылов морских млекопитающих и использование их в развлекательных целях запрещено во многих странах. Документ отправлен на рассмотрение экспертного совета.

В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды поддержали законопроект.

Осенью 2018 года стало известно о «китовой тюрьме» в Приморье, в которой находились 90 белух и 11 косаток, которых должны были продать в иностранные океанариумы. Тогда суд запретил транспортировать или продавать белух, а СК возбудил дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос реабилитации и выпуска косаток и белух на волю. В ноябре 2019 года выпустили последнюю группу белух из «китовой тюрьмы».