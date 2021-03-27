Минсельхоз предложил временно запретить вывоз из России китов и дельфинов
Минсельхоз России разработал законопроект, предусматривающий временный запрет на вывоз из страны китов, дельфинов и морских свиней. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«В целях сохранение дельфинов, китов и морских свиней и недопущения перепродажи добытого данного водного биоресурса третьим лицам иностранного государства вводится временный запрет на вывоз китообразных из России», — говорится в документе.
В законопроекте также говорится о необходимости уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.
В конце февраля депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб предложила запретить вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях.