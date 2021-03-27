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Минсельхоз предложил временно запретить вывоз из России китов и дельфинов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минсельхоз России разработал законопроект, предусматривающий временный запрет на вывоз из страны китов, дельфинов и морских свиней. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В целях сохранение дельфинов, китов и морских свиней и недопущения перепродажи добытого данного водного биоресурса третьим лицам иностранного государства вводится временный запрет на вывоз китообразных из России», — говорится в документе.

В законопроекте также говорится о необходимости уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.

В Госдуме предложили запретить вылов косаток и дельфинов для дельфинариев
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В конце февраля депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб предложила запретить вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях.

Автор законопроекта напомнила, что вылов морских млекопитающих и использование их в развлекательных целях запрещено во многих странах. Документ отправлен на рассмотрение экспертного совета.

В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды поддержали законопроект.

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Осенью 2018 года стало известно о «китовой тюрьме» в Приморье, в которой находились 90 белух и 11 косаток, которых должны были продать в иностранные океанариумы. Тогда суд запретил транспортировать или продавать белух, а СК возбудил дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос реабилитации и выпуска косаток и белух на волю. В ноябре 2019 года выпустили последнюю группу белух из «китовой тюрьмы».

Минсельхоз Россия вывоз киты дельфины запрет
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В Госдуме предложили запретить вылов косаток и дельфинов для дельфинариев
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