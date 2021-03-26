РФПИ сообщил о регистрации «Спутника V» в Антигуа и Барбуде

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Министерство здравоохранения Антигуа и Барбуды зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщили РБК в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация вакцины «Спутник V» поможет спасти жизни многих людей и защитить население Антигуа и Барбуды. Высокая эффективность «Спутника V» подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сообщается, что «Спутник V» был зарегистрирован островным государством в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Антигуа и Барбуда — 57-е государство, одобрившее российскую вакцину «Спутник V», добавляет РФПИ. Среди таких стран — Аргентина, Боливия, Венесуэла, Парагвай, Сербия, Венгрия, Алжир, Палестина, ОАЭ, Египет, Иран, Сейшелы, Маврикий, Вьетнам и другие.