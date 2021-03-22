Белоруссия после запрета подготовила для «Евровидения» две новые песни

Группа «Галасы ЗМеста», которая будет представлять Белоруссию на «Евровидении», подготовила две новые песни, после того как организаторы конкурса отклонили предыдущий вариант. Об этом сообщил лидер группы Дмитрий Бутаков в эфире СТВ.

«Мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали», — сказал Бутаков.

По его словам, одна песня получилась «немного веселая», а вторая — более серьезная. «Будем ждать, какую выберут», — отметил он.

Ранее организаторы «Евровидения» отказались допускать на конкурс песню «Галасы 3Места» под название «Я научу тебя». Они заявили, что эта песня ставит под сомнение аполитичность «Евровидения». Белоруссии предложили внести изменения в песню или заменить ее.