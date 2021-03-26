В МВД предложили продлить срок действия истекших паспортов

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Паспорт гражданина России предлагается разрешить использовать еще 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. Это следует из изменений в постановление правительства 1997 года, подготовленных министерством внутренних дел. Законопроект опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Согласно законопроекту, паспорт становится недействительным «по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего ‎и 45-летнего возраста, изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения, изменения пола либо со дня оформления нового паспорта».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав. В качестве примера в записке приводятся случаи, когда гражданин не может зарегистрироваться на портале «Госуслуги» для получения нового паспорта. Также трудности могут возникнуть и в получении банковских услуг.

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