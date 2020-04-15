У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Ассоциация электронных денег попросила ЦБ временно разрешить банкам обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Пока же ряд банков с 15 апреля вводят решения для обслуживания клиентов по другим документам

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Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов обратилась в Банк России с просьбой разрешить банкам до 1 июля обслуживать клиентов с просроченными паспортами. Об этом рассказал РБК председатель ассоциации Виктор Достов. Общегражданский российский паспорт в частности подлежит смене по достижении гражданином возраста 20 и 45 лет.

Достов пояснил, что «в нынешних условиях клиенты могут столкнуться со сложностями в продлении паспорта, в результате чего не смогут полноценно обслуживаться в банках». Кредитные организации требуют паспорт при целом ряде операций, например при открытии счета, а также при каждой явке в отделение, напомнил он.

Президент Владимир Путин поручил 8 апреля автоматически на три месяца продлить срок годности паспортов. МВД, в свою очередь, решило не привлекать к ответственности россиян с просроченным паспортом.

Однако ни законов, ни решений правительства, ни указаний Банка России по поводу работы с просроченными паспортами пока нет. Банки не могут без соответствующих распоряжений на уровне правительства или ЦБ изменить механизм обслуживания клиентов с просроченными паспортами и продолжают требовать от них действующие паспорта, из-за чего уже начали получать жалобы от клиентов, говорит Достов.

РБК направил запрос в ЦБ.