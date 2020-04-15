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У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Ассоциация электронных денег попросила ЦБ временно разрешить банкам обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Пока же ряд банков с 15 апреля вводят решения для обслуживания клиентов по другим документам
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов обратилась в Банк России с просьбой разрешить банкам до 1 июля обслуживать клиентов с просроченными паспортами. Об этом рассказал РБК председатель ассоциации Виктор Достов. Общегражданский российский паспорт в частности подлежит смене по достижении гражданином возраста 20 и 45 лет.

Достов пояснил, что «в нынешних условиях клиенты могут столкнуться со сложностями в продлении паспорта, в результате чего не смогут полноценно обслуживаться в банках». Кредитные организации требуют паспорт при целом ряде операций, например при открытии счета, а также при каждой явке в отделение, напомнил он.

Президент Владимир Путин поручил 8 апреля автоматически на три месяца продлить срок годности паспортов. МВД, в свою очередь, решило не привлекать к ответственности россиян с просроченным паспортом.  

Однако ни законов, ни решений правительства, ни указаний Банка России по поводу работы с просроченными паспортами пока нет. Банки не могут без соответствующих распоряжений на уровне правительства или ЦБ изменить механизм обслуживания клиентов с просроченными паспортами и продолжают требовать от них действующие паспорта, из-за чего уже начали получать жалобы от клиентов, говорит Достов.

РБК направил запрос в ЦБ.

Как банки работают со старыми паспортами

Жалобы клиентов уже начали фиксировать «Открытие» и Совкомбанк, но пока их количество минимально, рассказали представители банков. В Совкомбанке отмечают, что каждая ситуация рассматривается индивидуально. «Для того чтобы продолжить обслуживаться с новым паспортом, клиенту необходимо единоразово посетить любое дежурное отделение банка для идентификации», — пояснили в пресс-службе «Открытия».

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ВТБ продолжает обслуживать клиентов в офисах «исключительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность в рамках действующего законодательства», сказали в банке.

Альфа-банк и Промсвязьбанк с 15 апреля начнут обслуживать клиентов, у которых истек срок действия паспорта. Альфа-банк, в частности, вводит обслуживание по заграничному паспорту, рассказали в пресс-службе банка. Промсвязьбанк внедряет решение, которое позволит не блокировать клиентов с недействительными паспортами по возрасту и предоставлять им полный перечень финансовых услуг, сообщила директор дирекции развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Алена Бочарова, но не уточнила детали этого решения. Клиентам, которые уже обратились в банк, сняли отметку о недействительности паспорта, добавила она.

Представитель Райффайзенбанка сообщил лишь, что не наблюдает сложностей в обслуживании клиентов с истекшим сроком действия паспортов. Остальные крупные банки на запросы РБК не ответили.

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Какие изменения нужны

Банки обязаны по антиотмывочному законодательству проверять личность клиента перед исполнением поступающих от них поручений, напоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. «Это важный этап, без которого банк не может удостовериться, что поручение, которое ему предоставит лицо, действительно направлено его клиентом», — говорит юрист. При истекшем сроке действия паспорта эту идентификацию сделать невозможно. По словам Данилова, чтобы банки могли продолжить обслуживать клиентов с истекшими паспортами, необходимо вносить изменения в «антиотмывочное» законодательство, а также в целый ряд положений, основное из них — положение об идентификации клиента.

Изменить существующий порядок можно на уровне ЦБ путем издания соответствующего акта, устанавливающего временный порядок идентификации клиента, например с использованием иных документов, подтверждающих его личность, объясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Другой вариант — решение правительства, которое может установить особый порядок обмена и сроков действия паспорта гражданина.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: банки, паспорт
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