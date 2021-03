Google исправил перевод идентичных фраз про Путина и Байдена

Фразы «change for bad» и «change for good» изначально являются грамматически неверными. Правильно было бы написать «someone changed for the better» или «someone changed for the worst», что означало бы: «кто-то изменился в лучшую или худшую сторону».

Ранее Роскомнадзор потребовал от руководства Google снять ограничения, наложенные видеохостингом YouTube на документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне». Ведомство полагало, что подобные действия администрации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и служат актом цензуры в отношении российских СМИ.

Google также налагала ограничения на фильм о Беслане и документальный фильм USA 2020: Up in arms из-за сцен насилия. Ограничения касались фильма о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом, а также фильма производства ВГТРК «Крым. Путь на Родину».