Facebook заблокировал основанную на релизе ФСБ статью РБК

В сообщении ФСБ указано, что в Воронеже задержаны сторонники украинских радикалов. Сеть заблокировала статью на основе выводов эксперта украинского сайта StopFake, утверждавшего, что задержанные не связаны с неонацистами Украины

Фото: Thibault Camus / AP

Социальная сеть Facebook заблокировала статью РБК о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, оценив опубликованную информацию как ложную.

РБК настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ. Редакция направила запрос в администрацию Facebook с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала.

Заблокированная статья РБК была написана на основе релиза ФСБ от 18 февраля. В нем говорилось, что служба совместно с МВД и СК пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений. На сайте СК говорилось, что воронежская группировка состояла из трех человек, в возрасте 18, 19 и 33 лет, и иных неустановленных лиц.

«В Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела — граждане РФ были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют», — говорится в сообщении эксперта по проверке фактов StopFake, с которым сотрудничает Facebook.