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РКН потребовал от Google снять ограничения с фильма о битве за Ржев

Кадр из фильма «РЖЕВ. 500 дней в огне»
Кадр из фильма «РЖЕВ. 500 дней в огне» (Фото: БелРос ТВ / Youtube)

Роскомнадзор потребовал от руководства Google «в максимально короткие сроки» снять ограничения, наложенные видеохостингом YouTube на документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Google обосновала свое решение тем, что в фильме есть контент, «неприемлемый для некоторых пользователей», уточняет надзорное ведомство.

Российское ведомство уведомило руководство Google, что подобные действия администрации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и служат актом цензуры в отношении российских СМИ.

В пресс-службе Google сообщили РБК, что на видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображений мертвых. «Видео доступно к просмотру на YouTube, однако упомянутые кадры делают его неподходящим к просмотру для некоторых пользователей», — уточнили в компании.

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на фильм о Крыме
Технологии и медиа
Фото:ВГТРК

Фильм «Ржев. 500 дней в огне» был опубликован на официальном канале СМИ «БелРос» на YouTube. До 2017 «БелРос» назывался телеканалом Союзного государства ТРО. Он начал вещание 25 сентября 2007 года, на сайте канала перечисляются важнейшие для организации задачи, среди которых «распространение объективной информации о политической, экономической и социально-культурной жизни Союзного государства».

Фильм Ивана Копылова «Ржев. 500 дней в огне» — экранизация повести Вячеслава Кондратьева о тяжелых боях за деревню Овсянниково под Ржевом в 1942 году.

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Осенью 2020 года Google налагала ограничения на фильм Александра Рогаткина о Беслане и документальный фильм USA 2020: Up in arms, размещенный на YouTube-канале Russia Today, также из-за сцен насилия.

Ограничения касались фильма-расследования о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году производства издания «Украина.ру», а также фильма производства ВГТРК «Крым. Путь на Родину», перед просмотром которого на YouTube появилось предупреждение, что тот может «напугать или шокировать некоторых пользователей».

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