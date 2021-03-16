РКН потребовал от Google снять ограничения с фильма о битве за Ржев

Кадр из фильма «РЖЕВ. 500 дней в огне» (Фото: БелРос ТВ / Youtube)

Роскомнадзор потребовал от руководства Google «в максимально короткие сроки» снять ограничения, наложенные видеохостингом YouTube на документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Google обосновала свое решение тем, что в фильме есть контент, «неприемлемый для некоторых пользователей», уточняет надзорное ведомство.

Российское ведомство уведомило руководство Google, что подобные действия администрации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и служат актом цензуры в отношении российских СМИ.

В пресс-службе Google сообщили РБК, что на видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображений мертвых. «Видео доступно к просмотру на YouTube, однако упомянутые кадры делают его неподходящим к просмотру для некоторых пользователей», — уточнили в компании.