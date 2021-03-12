Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на фильм о Крыме

Российское надзорное ведомство направило в Google письмо с требованием снять все ограничения на опубликованный пять лет назад фильм «Крым. Путь на родину»

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Корпорация Google должна снять все ограничения, касающиеся документального фильма «Крым. Путь на родину» — с таким требованием к ней обратился Роскомнадзор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», — рассказали в пресс-службе.

По мнению сотрудников Роскомнадзора, фильм не содержит какой-либо запрещенной информации. Действия администрации YouTube названы при этом неприемлемыми. «Видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — отметили в ведомстве.

Фильм опубликован на видеохостинге YouTube, который принадлежит Google, и набрал уже более 13 млн просмотров. Однако пользователям перед началом демонстрации показывают предупреждение следующего содержания:

«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей.

Принимайте решение о просмотре самостоятельно».