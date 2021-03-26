Байден предложил ЕС взаимодействие по России и Китаю

Президент США Джо Байден выступил за взаимодействие с ЕС по России и Китаю. Об этом он заявил, обращаясь к участникам саммита Совета Европы по видеосвязи, сообщили в Белом доме.

Байден призвал Брюссель к тесному сотрудничеству в решении общих проблем, включая борьбу с коронавирусом и изменением климата, углубление экономических связей.

«Президент также выразил желание работать вместе по темам, представляющим общий внешнеполитический интерес, включая Китай и Россию. Кроме того, он отметил необходимость продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам», — говорится в сообщении.

По словам Байдена, Вашингтон заинтересован в том, чтобы Евросоюз был сильным.

Американский президент в ходе первой публичной пресс-конференции назвал председателя КНР Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно президенту России Владимиру Путину, думает, что «автократия — это будущий тренд».