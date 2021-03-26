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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден предложил ЕС взаимодействие по России и Китаю

Президент США Джо Байден выступил за взаимодействие с ЕС по России и Китаю. Об этом он заявил, обращаясь к участникам саммита Совета Европы по видеосвязи, сообщили в Белом доме.

Байден призвал Брюссель к тесному сотрудничеству в решении общих проблем, включая борьбу с коронавирусом и изменением климата, углубление экономических связей.

«Президент также выразил желание работать вместе по темам, представляющим общий внешнеполитический интерес, включая Китай и Россию. Кроме того, он отметил необходимость продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам», — говорится в сообщении.

По словам Байдена, Вашингтон заинтересован в том, чтобы Евросоюз был сильным.

Американский президент в ходе первой публичной пресс-конференции назвал председателя КНР Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно президенту России Владимиру Путину, думает, что «автократия — это будущий тренд».

СМИ сообщили о беспокойстве Байдена из-за связей России и Турции
Политика
Фото:Leah Millis / Reuters

Ранее Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — «убийца». Американский лидер также пообещал, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

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Российский президент, комментируя заявление Байдена, предложил провести публичный разговор с коллегой в формате прямого эфира, «чтобы не пикироваться заочно». Возможными датами назывались пятница, 19 марта, или понедельник, 22 марта.

Однако представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден 19 марта будет занят. В МИД России возложили вину за несостоявшийся разговор на Вашингтон. Дипломаты считают, что он мог бы стать выходом из тупика, в который зашли отношения двух стран, однако беседа не состоялась.

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