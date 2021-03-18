Захарова после слов Байдена вспомнила об услышанном за десятилетия

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Россия за десятилетия «чего только уже не слышала» от стран Запада, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в ответ на вопрос о «беспрецедентности» слов президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.

«Я не думаю, что нам нужно измерять беспрецедентность каким-то инструментом, термометром подобных высказываний. Мы чего только уже не слышали от коллективного Запада или непосредственно от каждой страны, от политического руководства за год, за последние годы, даже за десятилетия», — сказала она.

По словам Захаровой, Москва не видит смысла в ухудшении отношений с Вашингтоном. «Знаете, продолжать разрушать, ставить какие-то палки в колеса или придумывать какие-то козни — это точно не российская стратегия и тактика», отметила она.

По ее мнению, предстоит ревизия российско-американских отношений. «Заняться делом и провести большую работу, которая была бы связана и будет связана с ревизией состояния двусторонних отношений — это другой вопрос. Вот этим сейчас предстоит заняться», — добавила представить российского внешнеполитического ведомства.