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Кремль исключил участие в дискуссии по интервью со «скопинским маньяком»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Кремль не может принимать участие в дискуссии, начавшейся после публикации интервью с Виктором Моховым, известным как «скопинский маньяк». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы знаем, что действительно сейчас ведется широкая дискуссия вокруг этого. Высказываются самые разные точки зрения. Но мы никак не можем принимать участия в этой дискуссии. Как администрация президента и как Кремль», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле допустимым общение преступников с журналистами и как должен регулироваться этот вопрос.

По его словам, будет лучше, если эту дискуссию станут вести представители общественных кругов и лидеры общественного мнения. Законодатели смогут потом ориентироваться на их суждения.

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Ранее телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, который в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет, удерживал их в течение трех с половиной лет в бункере, избивал и насиловал. Девушек освободили только через четыре года после похищения. В 2005 году Мохова приговорили к 16 годам и десяти месяцам заключения, он вышел на свободу в марте этого года.

После выхода интервью глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев предложил властям законодательно запретить «представителям преступного мира» давать интервью СМИ.

В свою очередь руководитель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе не согласился с предложением Соловьева. Он заявил, что подобный запрет в случае его введения может распространиться и на политических заключенных. Координатор благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров заявил в разговоре с РБК, что такая мера — это нарушение права на свободу слова.

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Заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина сообщила РБК, что подготовит законопроект, ограничивающий право осужденных за особо тяжкие преступления высказываться о событиях, касающихся потерпевших и «их личных интимных тайнах».

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