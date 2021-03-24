Кремль исключил участие в дискуссии по интервью со «скопинским маньяком»

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Кремль не может принимать участие в дискуссии, начавшейся после публикации интервью с Виктором Моховым, известным как «скопинский маньяк». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы знаем, что действительно сейчас ведется широкая дискуссия вокруг этого. Высказываются самые разные точки зрения. Но мы никак не можем принимать участия в этой дискуссии. Как администрация президента и как Кремль», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле допустимым общение преступников с журналистами и как должен регулироваться этот вопрос.

По его словам, будет лучше, если эту дискуссию станут вести представители общественных кругов и лидеры общественного мнения. Законодатели смогут потом ориентироваться на их суждения.

Ранее телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, который в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет, удерживал их в течение трех с половиной лет в бункере, избивал и насиловал. Девушек освободили только через четыре года после похищения. В 2005 году Мохова приговорили к 16 годам и десяти месяцам заключения, он вышел на свободу в марте этого года.