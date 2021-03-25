Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Япония заявила о запуске Северной Кореей баллистической ракеты Политика, 02:06 В Туркменистане представили новую песню президента страны Бердымухамедова Общество, 01:30 Сейшельские острова открыли границы для туристов со всего мира Общество, 01:00 Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях Общество, 00:58 Сборная России обыграла Мальту и прервала безвыигрышную серию из 6 матчей Спорт, 00:37 МИД Британии заявил о поддержке антироссийских санкций Канады Политика, 00:35 СМИ сообщили о планах Совкомбанка купить банк «Восточный» Финансы, 00:28 Счетная палата усомнилась в эффективности льготной сельской ипотеки Бизнес, 00:00 В Москве приготовились снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая Общество, 00:00 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 24 мар, 23:57 Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram Общество, 24 мар, 23:56 Германия поторопила ЕС с закупкой «Спутника V» Политика, 24 мар, 23:54 Компания из США обнаружила в санитайзерах вызывающее рак вещество Общество, 24 мар, 23:37 Дзюба вышел на второе место по голам за сборную России Спорт, 24 мар, 23:28
Политика ,  
0 

Япония заявила о запуске Северной Кореей баллистической ракеты

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты. Об этом сообщает HNK со ссылкой на заявление Министра обороны страны.

По данным ведомства, запуск был совершен в 7.00 по местному времени (1.00 мск). В министерстве указали, что ракета не заденет японскую территорию. Траектория ее полета не будет проходить над исключительной экономической зоной страны.

Ранее, 23 марта, The Washington Post сообщал, что на прошедших выходных (21 — 22 марта) Северная Корея совершила запуск нескольких ракет малой дальности. Издание при этом указывало, что американское Минобороны и ранее предупреждало о планах КНДР провести испытания ракет.

Впервые экстрадированный в США гражданин КНДР предстал перед судом
Общество
Фото:Zuma / ТАСС

Позже, 24 марта, Южная Корея заявила о запуске ракет КНДР в декабре прошлого года. Власти страны указывали, что запуск был произведен в районе Желтого моря.

В середине марта Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации американского президента Джозефа Байдена сообщал, что США примерно месяц не могут связаться с руководством Северной Кореи. Белый дом несколько раз пытался выйти на контакт с властями КНДР. Но официальный Пхеньян игнорировал эти попытки.

По данным агентства, администрация Байдена хотела обсудить северокорейскую ядерную программу. Источник Reuters указывал, что активного диалога между двумя странами, скорее всего, не было более одного года.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

КНДР Япония ракета
Материалы по теме
Южная Корея одобрила применение вакцины AstrаZeneca
Общество
КНДР разорвала дипотношения с Малайзией из-за действий «в угоду США»
Политика
Выехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вылетели в Москву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter