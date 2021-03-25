Япония заявила о запуске Северной Кореей баллистической ракеты

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты. Об этом сообщает HNK со ссылкой на заявление Министра обороны страны.

По данным ведомства, запуск был совершен в 7.00 по местному времени (1.00 мск). В министерстве указали, что ракета не заденет японскую территорию. Траектория ее полета не будет проходить над исключительной экономической зоной страны.

Ранее, 23 марта, The Washington Post сообщал, что на прошедших выходных (21 — 22 марта) Северная Корея совершила запуск нескольких ракет малой дальности. Издание при этом указывало, что американское Минобороны и ранее предупреждало о планах КНДР провести испытания ракет.

Позже, 24 марта, Южная Корея заявила о запуске ракет КНДР в декабре прошлого года. Власти страны указывали, что запуск был произведен в районе Желтого моря.