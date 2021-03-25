Эксперты оценили опасность запусков ракет из КНДР для России

«По поводу технического уровня вопрос дискуссионный: Северная Корея, как и Иран, раз за разом удивляют экспертное и научное сообщество и превосходят самые смелые ожидания в смысле достижений ракетной техники. Но, конечно, учитывая ограниченные технические и финансовые возможности, невозможность проведения достаточно интенсивных испытаний, так как это тоже стоит денег, конечно, вероятность, что что-то сработает не должным образом все равно существует», — сказал Дмитрий Стефанович.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказал РБК, что ракеты КНДР могут упасть на территорию России из-за ошибки системы управления ракеты.

«Относительно испытаний, естественно, они осуществляются без боевого снаряжения. Но, допустим, что-то заклинило в системе управления ракетой, которой испытание проводят, и она пойдет не в тот район Тихого океана, куда обещал и хотел Ким Чен Ын, а она завернет левее и упадет на территорию России. Это испытание, такие варианты возможны», — сказал Тимошенко.

Он добавил, что падение ракеты чревато химическим заражением территории, так как ракета может не успеть до конца отработать топливо, и тогда ядовитые вещества — несимметричный диметилгидразин и диоксид азота — попадут в окружающую среду.

В свою очередь, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский рассказал РБК, что угрозу для России может представлять запуск КНДР ракет, имеющих среднюю или межконтинентальную дальность. «Такие ракеты могут достигать и территории России в случае ошибок навигации, технической неисправности ракеты», — отметил Мураховский.

Прошлой ночью военные Японии и Южной Кореи зафиксировали запуск баллистической ракеты из КНДР. Ракеты упали в море. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия обеспокоена ракетными запусками КНДР. По его словам, запуски могут нести угрозу приграничным регионам России из-за «не самого высокого технического уровня и точности попадания».