Эксперты оценили опасность запусков ракет из КНДР для России
Запуск КНДР баллистических ракет несет угрозу приграничным территориям России, рассказал РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Он напомнил, что ранее в ходе одного из пусков северокорейская баллистическая ракета уже падала в море на относительно небольшом расстоянии от Владивостока. «Такая угроза всегда существует, <...> есть абсолютно прямая угроза, что что-то северокорейское может прилететь на территорию России, так как у КНДР есть ракеты средней дальности, межконтинентальные ракеты», — сказал Стефанович.
Опасность попадания северокорейской ракеты придает дополнительное значение российским радарам и системам предупреждения ракетного нападения на Дальнем Востоке, сказал эксперт. «Такая ситуация также заставляет задуматься о необходимости развертывания нестратегической противоракетной обороны в отдельных регионах. В первую очередь для перехвата одиночных пусков, в которых не было умысла, но которые могут нести угрозу», — сказал Стефанович.
Ракета КНДР может оказаться на территории России из-за технической неисправности, отметил эксперт. Однако говорить, что северокорейские ракеты «невысокого технического уровня» неверно.