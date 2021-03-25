Оператор объяснил маневры перекрывшего Суэцкий канал судна

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, перед этим совершал обычные маневры, а то, что получившаяся в результате траектория похожа на гениталии, является просто совпадением, этом заявил оператор судна, фирма Bernhard Schulte Shipmanagement, передает Spiegel.

На странную траекторию контейнеровоза обратил внимание сервис VesselFinder, который отслеживает передвижения судов.

«Нередко суда, ожидающие входа [в канал], перед этим блуждают по окрестностям», — отметила компания. На уточняющий вопрос издания, почему виртуальная модель движения сухогруза похожа на «мужской половой орган» представитель оператора заявил, что это «чистое совпадение».

Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала в ночь на 24 марта. Судно встало поперек канала и полностью заблокировало движение в обе стороны. По сообщениям компании Evergreen, зафрахтовавшей контейнеровоз, к аварии привел сильный порыв ветра. Как сообщает CNBC со ссылкой на логистическую компанию GAC, у контейнеровоза возникли проблемы с электроснабжением.