«Яндекс» с апреля вернет на работу в офис сотрудников с антителами

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Яндекс» с апреля планирует возвращать сотрудников с антителами с удаленной работы, заявил (8:20) управляющий директор группы Тигран Худавердян в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Мы вот уже всех, кто привился или переболел, ну... с антителами, возвращаем обратно в офис, и с апреля месяца уже, «Яндекс» будет возвращаться в полноценную жизнь офисную», — сообщил Худавердян.

Он отметил, что в компании есть работники, которых он еще ни разу не видел вживую. Эти новички составляют существенную долю, и даже своего руководителя они пока видели только на десктопе.

В марте прошлого года мэр Москвы призвал столичных работодателей перевести на дистанционный режим хотя бы часть сотрудников. «Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорилось в обращении Собянина.