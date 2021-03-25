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Пандемия коронавируса ,  
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«Яндекс» с апреля вернет на работу в офис сотрудников с антителами

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Яндекс» с апреля планирует возвращать сотрудников с антителами с удаленной работы, заявил (8:20) управляющий директор группы Тигран Худавердян в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Мы вот уже всех, кто привился или переболел, ну... с антителами, возвращаем обратно в офис, и с апреля месяца уже, «Яндекс» будет возвращаться в полноценную жизнь офисную», — сообщил Худавердян.

Он отметил, что в компании есть работники, которых он еще ни разу не видел вживую. Эти новички составляют существенную долю, и даже своего руководителя они пока видели только на десктопе.

«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома
Технологии и медиа
Фото:Артем Голощапов для РБК

В марте прошлого года мэр Москвы призвал столичных работодателей перевести на дистанционный режим хотя бы часть сотрудников. «Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорилось в обращении Собянина.

В том же месяце «Яндекс» предложил перевести сотрудников на удаленный формат работы из-за распространения COVID-19. Сообщалось, что тем, кто должен был обязательно работать из офиса, компания компенсировала поездки на такси.

В июле 2020 года Сбербанк также сообщил, что на своих штатных рабочих местах находятся более 70% всех сотрудников и к осени такое соотношение работающих в офисе и из дома планировалось закрепить на постоянной основе. Позже о решении перевести своих сотрудников на удаленку сообщили Тинькофф Банк и Газпромбанк.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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