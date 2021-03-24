Песков ответил на вопрос о состоянии Путина после вакцинации от COVID-19

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Слабость или повышенная температура после вакцинации от коронавируса фиксируется у отдельных граждан, но многие переносят прививки без симптомов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это далеко не у всех. У некоторых привившихся действительно в первый вечер, первую ночь после прививки какая-то незначительная температура фиксируется, слабость. Это действительно есть, но далеко не у всех», — сказал Песков в ответ на вопрос, чувствовал ли президент Владимир Путин слабость после прививки. ОН добавил, что многие переносят прививки без каких-либо симптомов.

По его словам, главе государства сделали первый укол, вторую дозу введут через три недели.

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