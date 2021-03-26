«Одноклассники» рассказали о пришедших в соцсеть пользователях Twitter

Антон Федчин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В рамках флешмоба, организованного после замедления Twitter в Росcии, в «Одноклассники» пришли до 10 тыс. новых пользователей, рассказал в интервью РБК руководитель соцсети Антон Федчин. В среднем в «друзьях» у этих пользователей около 1,5 тыс. человек. После замедления Twitter его пользователи начали распространять шутливые посты с призывами начать общаться в «Одноклассниках».

«Забавно, что помимо публикации сообщений на стене как в Twitter, они начинают активно пользоваться и всем остальным функционалом: делают посты, слушают музыку, смотрят видео, дарят подарки — значит, потребность в этом есть», — рассказал Федчин.

При этом глава соцсети подчеркнул, что «не очень любит» историю о замедлении Twitter, потому что любые ограничения «в первую очередь бьют по пользователям».