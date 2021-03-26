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Технологии и медиа ,  
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«Одноклассники» рассказали о пришедших в соцсеть пользователях Twitter

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Антон Федчин
Антон Федчин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В рамках флешмоба, организованного после замедления Twitter в Росcии, в «Одноклассники» пришли до 10 тыс. новых пользователей, рассказал в интервью РБК руководитель соцсети Антон Федчин. В среднем в «друзьях» у этих пользователей около 1,5 тыс. человек. После замедления Twitter его пользователи начали распространять шутливые посты с призывами начать общаться в «Одноклассниках».

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Антон Федчин <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -31px; top: -5px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

«Забавно, что помимо публикации сообщений на стене как в Twitter, они начинают активно пользоваться и всем остальным функционалом: делают посты, слушают музыку, смотрят видео, дарят подарки — значит, потребность в этом есть», — рассказал Федчин.

При этом глава соцсети подчеркнул, что «не очень любит» историю о замедлении Twitter, потому что любые ограничения «в первую очередь бьют по пользователям».

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Фото:Максим Змеев / Reuters

Скорость работы Twitter для пользователей из России была замедлена с 10 марта 2021 года. Как сообщил Роскомнадзор, такие меры были приняты из-за того, что с 2017 года сервис не удалял контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотиков. Ранее в ведомстве сообщали, что за последние почти четыре года служба направила сервису «свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций». Также Twitter «демонстративно» проигнорировал требования Роскомнадзора удалить контент с призывом к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года. Спустя несколько дней Роскомнадзор отвел Twitter месяц на исполнение требований регулятора, в противном случае сервис будет полностью заблокирован в России.

Вскоре после этого в Twitter заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете». 23 марта Роскомнадзор сообщил, что соцсеть начала удалять противоправный контент, но назвал темпы этой работы неудовлетворительными. «Фактически удалена только треть запрещенного в России контента», — говорилось в сообщении ведомства.

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