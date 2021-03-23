Роскомнадзор счел недостаточным темп удаления незаконных постов Twitter

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Роскомнадзор неудовлетворен темпами удаления запрещенной информации из Twitter. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Роскомнадзор сообщает, что после принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента», — говорится в сообщении надзорного органа.

Ведомство включает в список запрещенного контента детскую порнографию, материалы, склоняющие несовершеннолетних к суициду, рекламирующие приобретение, изготовление и употребление наркотиков.

Роскомнадзор уточняет, что с 2017 года администрации Twitter было направлено более 28 тыс. требований об удалении публикаций, которые были проигнорированы. Ведомство сообщило, что лишь «применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставило американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира, и принять меры по ее удалению».

Контролирующий орган будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении запрещенной и опасной для детей информации.