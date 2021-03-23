Роскомнадзор счел недостаточным темп удаления незаконных постов Twitter

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 13:47
Чиповская, Ботинис и Низамов стали лауреатами премии президента Общество, 18:21 Коллекторы оценили предложение ввести сроки за «выбивание» долгов Общество, 18:13 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 18:02 МВД утвердило новый регламент экзамена на права Общество, 17:59 Торговцы назвали маркетплейсы с самыми низкими и высокими комиссиями Pro, 17:55 «Роскосмос» ответил на слова Кудрина Путину о нарушениях на ₽30 млрд Общество, 17:54 Матыцин из-за санкций WADA отдал полномочия главы международной федерации Спорт, 17:51 Автобус с сюрпризом. Тест-драйв необычного Chevy Van Авто, 17:40 Стали известны подробности о моторах обновленной Toyota Camry для России Авто, 17:38 РФПИ совместно с арабским фондом инвестировал в Telegram Бизнес, 17:36 Обратная сторона индустрии красоты: как создают средства ухода за кожей РБК и L’Oreal Paris, 17:33 Нижегородские власти выразили готовность помочь выбрать объект для купюры Общество, 17:26 Токен IOTA подорожал на 573% за последние три месяца Крипто, 17:23 Как с помощью презентации продать услугу или товар Pro, 17:23
Общество ,  
0 

Роскомнадзор счел недостаточным темп удаления незаконных постов Twitter

Twitter TWTR $65,42 +0,29% Купить
Фото: Steve White / STRGSW / Global Look Press
Фото: Steve White / STRGSW / Global Look Press

Роскомнадзор неудовлетворен темпами удаления запрещенной информации из Twitter. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Роскомнадзор сообщает, что после принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента», — говорится в сообщении надзорного органа.

Ведомство включает в список запрещенного контента детскую порнографию, материалы, склоняющие несовершеннолетних к суициду, рекламирующие приобретение, изготовление и употребление наркотиков.

Роскомнадзор уточняет, что с 2017 года администрации Twitter было направлено более 28 тыс. требований об удалении публикаций, которые были проигнорированы. Ведомство сообщило, что лишь «применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставило американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира, и принять меры по ее удалению».

Контролирующий орган будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении запрещенной и опасной для детей информации.

Роскомнадзор отвел Twitter месяц до блокировки
Технологии и медиа
Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

10 марта Роскомнадзор замедлил трафик Twitter для жителей России. Регулятор объяснил меру тем, что она должна принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства. В Twitter в ответ выразили обеспокоенность «участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Почему суперспециалистам отказывают в работе и что им делать РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

Позже Роскомнадзор отвел Twitter месяц до полной блокировки на территории России при неисполнении требований регулятора.
 

Twitter Роскомнадзор удаление соцсети
Материалы по теме
Роскомнадзор объяснил требование заблокировать Twitter «МБХ Медиа»
Политика
Поклонская не поддержала ограничение работы Twitter и YouTube в России
Общество
Захарова оценила планы Twitter по политике в отношении мировых лидеров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter