Премьер Канады заявил о незаинтересованности Путина в мнении Запада о нем

Джастин Трюдо (Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press)

Президента России Владимира Путина не слишком волнует мнение Запада о нем, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью интернет-радиостанции SiriusXM.

«Ему не особенно интересно, что о нем думают Западный мир и Канада», — сказал Трюдо (цитата по France24).

По его словам, он несколько раз общался с российским лидером. По итогам встреч в рамках международных форумов у канадского премьера сложилось впечатление, что Путин «может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент».

Трюдо также выразил уверенность в том, что Путин «несет ответственность за множество ужасных вещей». При этом, как передает France 24, он отметил, что не стал бы заходить в своих оценках так далеко, как президент США Джо Байден.