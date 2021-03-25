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Премьер Канады заявил о незаинтересованности Путина в мнении Запада о нем

Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press)

Президента России Владимира Путина не слишком волнует мнение Запада о нем, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью интернет-радиостанции SiriusXM.

«Ему не особенно интересно, что о нем думают Западный мир и Канада», — сказал Трюдо (цитата по France24).

По его словам, он несколько раз общался с российским лидером. По итогам встреч в рамках международных форумов у канадского премьера сложилось впечатление, что Путин «может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент».

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Трюдо также выразил уверенность в том, что Путин «несет ответственность за множество ужасных вещей». При этом, как передает France 24, он отметил, что не стал бы заходить в своих оценках так далеко, как президент США Джо Байден.

Ранее Байден ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, считает ли он Путина убийцей. В свою очередь российский президент заявил, что «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами являемся, чем мы сами дышим». Путин также предложил американскому коллеге провести переговоры в прямом эфире, однако в США ответили, что в ближайшее время это не получится сделать.

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