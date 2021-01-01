Путин заявил об отсутствии цели «красиво выглядеть за бугром»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что работает не для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах общественности за рубежом. Об этом он сказал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию ведет РБК.

«Всегда исхожу их того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны. <...> Все делаю не для того, чтобы красиво выглядеть для кого-то там за бугром», — сказал Путин, отвечая на вопрос о публикациях о своих близких и о случившемся с политиком Алексеем Навальным.

Ранее The Insider, Bellingcat и CNN по итогам совместного расследования опубликовали материал, в котором утверждается, что к отравлению Алексея Навального причастны сотрудники ФСБ. Журналисты сообщали, что информация об этом была получена благодаря анализу данных биллинга телефонов. По данным авторов расследования, сотрудники ФСБ посещали те же города, что и Навальный. Они утверждают, что первая попытка покушения имела место в июле в Калининграде.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «забавно читать» новости про «двойное или даже тройное» отравление оппозиционера. Он также указал на нежелание западных партнеров устанавливать факты.