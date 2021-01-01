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Отравление Навального ,  
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Путин заявил об отсутствии цели «красиво выглядеть за бугром»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что работает не для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах общественности за рубежом. Об этом он сказал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию ведет РБК.

«Всегда исхожу их того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны. <...> Все делаю не для того, чтобы красиво выглядеть для кого-то там за бугром», — сказал Путин, отвечая на вопрос о публикациях о своих близких и о случившемся с политиком Алексеем Навальным.

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Ранее The Insider, Bellingcat и CNN по итогам совместного расследования опубликовали материал, в котором утверждается, что к отравлению Алексея Навального причастны сотрудники ФСБ. Журналисты сообщали, что информация об этом была получена благодаря анализу данных биллинга телефонов. По данным авторов расследования, сотрудники ФСБ посещали те же города, что и Навальный. Они утверждают, что первая попытка покушения имела место в июле в Калининграде.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «забавно читать» новости про «двойное или даже тройное» отравление оппозиционера. Он также указал на нежелание западных партнеров устанавливать факты.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Самолет сел в Омске, где политика госпитализировали и ввели в искусственную кому. Через два дня его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Соратники оппозиционера с самого начала утверждали, что он был отравлен. Позже немецкие власти сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы «Новичок», это также подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Власти России также отрицают причастность к произошедшему с Навальным, а российские врачи заявляют об отсутствии следов отравляющих веществ в организме оппозиционера. Москва неоднократно утверждала, что запросила у Германии результаты анализов политика и другие данные по его лечению, но не получила ответа, а потому не было начато расследование случившегося.

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