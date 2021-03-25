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В Минобороны заявили о «ментальной войне» США против России

Западные страны во главе с США начали против России так называемую «ментальную войну» — новый типа войны, последствия которой проявляются не сразу. Об этом заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества», передает «РИА Новости».

По его словам, западные страны не вступают в прямой конфликт с Россией, потому что это грозит им нанесением неприемлемого ущерба за счет ядерного оружия. Поэтому в ближайшие 10 лет вероятность прямого вооруженного столкновения с этими государствами исключена, говорит Ильницкий.

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«Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», — указал заместитель министра.

По его словам, «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой «ментальной» войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно».

Для противостояния «ментальной войне» Ильницкий предлагает провести суверенизацию интернета, готовить кадры по информационному противодействию, проводить работу с молодежью и вести диалог с консервативной частью населения. По его мнению, эта часть населения представляет собой большинство и опорный электорат действующей власти.

В ноябре 2019 года в России вступил в силу закон о «суверенном интернете». Он обязывает операторов связи устанавливать на свои сети специальное оборудование, которое предоставляет Роскомнадзор и через которое регулятор может управлять трафиком при возникновении угроз безопасности интернета. Кроме того, закон обязывает владельцев сетей связи и интернет-компании принимать участие в учениях, которые проходят раз в год.

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В начале февраля зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что власти разработали план действий на случай отключения России от интернета.

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