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СМИ узнали о пуске КНДР нескольких ракет

В прошедшие выходные Северная Корея провела пуск нескольких ракет малой дальности. Об этом со ссылкой на источник сообщает The Washington Post.

По данным газеты, ранее представители министерства обороны США предупреждали, что разведывательные данные указывают на то, что КНДР планирует испытания ракет.

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«Ракетные испытания, о которых ранее не сообщалось, представляют собой первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту [США Джо] Байдену, чьи помощники пока не обозначили свой подход к ядерной угрозе [со стороны КНДР]», — указывает издание.

Ранее, 14 марта, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации президента Джо Байдена сообщало, что США почти месяц не могут связаться с КНДР по разным дипломатическим линиям. Источник агентства отмечал, что активный диалог между США и Северной Кореей, по всей видимости, не велся уже более года.

В ходе предвыборной компании Байден неоднократно негативно высказывался в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына. Например, в октябре 2020 года он назвал его бандитом. До этого, в 2019 году, выступая перед избирателями в Филадельфии, будущий глава государства заявил, что Ким Чен Ын — диктатор и тиран. 

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В январе 2021 года Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Северной Кореи заявил, что США остаются главным врагом КНДР.

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