Впервые экстрадированный в США гражданин КНДР предстал перед судом

Гражданин КНДР Мун Чхве Мён экстрадирован из Малайзии в США, сообщается на сайте Министерства юстиции.

Это первый случай экстрадиции гражданина Северной Кореи в Соединенные Штаты, отметили в американском ведомстве. 55-летний мужчина обвиняется в отмывании денег. Речь идет о сумме более $1,5 млн.

«Он — первый сотрудник северокорейской разведки и второй в истории сотрудник внешней разведки, который был экстрадирован в Соединенные Штаты за нарушение наших законов», — говорится в сообщении.

Согласно обвинительному заключению и другим судебным материалам, Мун Чхве Мён с апреля 2013 года по ноябрь 2018-го вступил в сговор с другими лицами «с целью тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США». Используя подставные компании и банковские счета на вымышленные имена, им удавалось скрывать проведение операций в пользу КНДР. Мун Чхве Мён с сообщниками вынуждал американские банки-корреспонденты проводить транзакции в долларах, в иных случаях они не стали бы этого делать из-за действующих санкций. Его обвиняют в нарушении санкций США и ООН против Пхеньяна. Кроме того, как утверждается, обвиняемый был связан с северокорейской разведкой.

22 ноября гражданин КНДР предстал перед

федеральным судом округа Колумбия.