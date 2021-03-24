СМИ узнали о выписке Берлускони из больницы

Сильвио Берлускони (Фото: Global Look Press)

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из больницы «Сан-Рафаэль» в Милане, куда он был госпитализирован 22 марта. Об этом сообщил телеканал RaiNews24.

Ранее адвокат политика Федерико Чеккони заявил, что Берлускони с 22 марта находится в больнице «из-за проблем со здоровьем». По словам защитника, ухудшение состояния его подзащитного произошло во время судебного заседания в Милане.

За последний год Берлускони был госпитализирован не менее трех раз. В сентябре 2020 года у него выявили COVID-19 и двустороннюю пневмонию и положили в «Сан-Рафаэль».

В январе этого года экс-премьер Италии проходил обследование в клинике в Монако из-за искусственного аортального клапана, который ему поставили после операции на сердце в 2016 году.

Сильвио Берлускони и еще 28 человек проходят обвиняемыми по делу о коррупции и лжесвидетельствовании.



