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Путин поздравил Берлускони с 84-летием

Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Valerio Portelli / Zuma / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин по телефону «тепло поздравил» с днем рождения бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении Путин пожелал Берлускони «доброго здоровья и скорейшего восстановления после перенесенного заболевания коронавирусом», говорится в сообщении.

О заболевании Берлускони коронавирусной инфекцией стало известно в начале сентября. Изначально лечащий врач экс-премьера сообщал, что болезнь у Берлускони протекает бессимптомно. Спустя два дня врачи диагностировали у него ранние признаки двусторонней пневмонии, его госпитализировали.

СМИ сообщили о новом положительном тесте Берлускони на коронавирус
Общество
Сильвио Берлускони

14 сентября бывшего главу правительства выписали из больницы. Тогда он заявил, что «это было самое опасное испытание» в его жизни. 26 сентября итальянские СМИ сообщили, что Берлускони вновь сдал положительный тест на коронавирус. Он изолировался в своей резиденции.

Сильвио Берлускони исполнись 84 года. Он занимал пост премьер-министра Италии с перерывами около восьми лет. В 2011 году он покинул этот пост.

Владимир Путин Сильвио Берлускони поздравление
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