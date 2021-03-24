Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали

Сильвио Берлускони (Фото: Alessia Pierdomenico / Bloomberg)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с понедельника находится в больнице. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на адвоката политика Федерико Чеккони.

84-летнего Берлускони госпитализировали утром 22 марта. Как пишет La Repubblica, защитник политика сообщил об ухудшении его здоровья во время судебного заседания в Милане. Экс-премьер и еще 28 человек проходят обвиняемыми по делу о коррупции и лжесвидетельствовании.

По информации издания, Чеккони хотел «отметить в протоколе, что Берлускони был госпитализирован с утра понедельника из-за проблем со здоровьем». Защита политика при этом не стала просить отложить судебное заседание, поэтому рассмотрение дела продолжается.

Нынешняя госпитализация — как минимум, третья для Берлускони за последний год. В сентябре прошлого года у него нашли коронавирус и диагностировали двустороннюю пневмонию, после чего положили в миланскую клинику Сан-Рафаэль.