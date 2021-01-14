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Берлускони госпитализировали в Монако

Врач политика назвал госпитализацию в кардиоторакальный центр плановой. В 2016 году Берлускони перенес операцию на сердце
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на врача политика Альберто Дзангрилло.

По данным агентства, это плановая госпитализация. Через несколько дней 84-летнего Берлускони должны выписать.

СМИ сообщили о новом положительном тесте Берлускони на коронавирус
Общество
Сильвио Берлускони

ANSA сообщает, что до госпитализации политик находился в Вальбонне, на курорте неподалеку от Ниццы.

В 2016 году Берлускони перенес операцию на сердце, в ходе которой ему заменили аортальный клапан.

В начале сентября бывший премьер-министр заразился коронавирусной инфекцией: его лечащий врач сообщал, что болезнь протекает бессимптомно. Позднее Берлускони госпитализировали, врачи диагностировали у него ранние признаки двусторонней пневмонии. Своим соратникам и друзья политик по телефону сообщал, что чувствует усталость и истощение, сравнив свое состояние с гриппом.

Бывшего премьера выписали из больницы 14 сентября. «Это было самое опасное испытание в моей жизни», — заявлял он.

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26 сентября итальянские СМИ сообщали о новом положительном тесте на коронавирус у Берлускони. Сам политик уверял, что у него нет симптомов заболевания, и утверждал, что находится на самоизоляции в своей резиденции Аркоре, передавало издание Il Messaggero.

Автор
Роман Котерев
Сильвио Берлускони Монако Италия
Материалы по теме
Путин поздравил Берлускони с 84-летием
Политика
СМИ сообщили о новом положительном тесте Берлускони на коронавирус
Общество
У Берлускони диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии
Общество
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