Берлускони госпитализировали в Монако

В начале сентября бывший премьер-министр заразился коронавирусной инфекцией: его лечащий врач сообщал, что болезнь протекает бессимптомно. Позднее Берлускони госпитализировали, врачи диагностировали у него ранние признаки двусторонней пневмонии. Своим соратникам и друзья политик по телефону сообщал, что чувствует усталость и истощение, сравнив свое состояние с гриппом.

Бывшего премьера выписали из больницы 14 сентября. «Это было самое опасное испытание в моей жизни», — заявлял он.

26 сентября итальянские СМИ сообщали о новом положительном тесте на коронавирус у Берлускони. Сам политик уверял, что у него нет симптомов заболевания, и утверждал, что находится на самоизоляции в своей резиденции Аркоре, передавало издание Il Messaggero.