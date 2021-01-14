Берлускони госпитализировали в Монако
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на врача политика Альберто Дзангрилло.
По данным агентства, это плановая госпитализация. Через несколько дней 84-летнего Берлускони должны выписать.
ANSA сообщает, что до госпитализации политик находился в Вальбонне, на курорте неподалеку от Ниццы.
В 2016 году Берлускони перенес операцию на сердце, в ходе которой ему заменили аортальный клапан.