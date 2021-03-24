Кремль обозначил сроки решения по возвращению Путина в обычный график

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Вопрос возвращения президента России Владимира Путина в обычный график работы, в том числе к мероприятиям с участием журналистов, будет рассмотрен после завершения его вакцинации. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в ближайшее время восстановлен обычный график президента.

Накануне президент привился от коронавируса. При этом Кремль не раскрыл, какую вакцину ввели главе государства, поскольку «все они хорошие и надежные. После прививки Путин чувствовал себя хорошо, в среду, 24 марта, президент работает в обычном режиме, говорил Песков.

В апреле 2020 года Путин стал проводить совещания в удаленном режиме в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Как отмечал глава государства в ноябре, он привык работать дистанционно, однако «с аудиторией проще, интереснее, поживее».