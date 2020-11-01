Путин заявил о привычке работать в дистанционном режиме

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин рассказал, что привык к работе в дистанционном формате. Видео с заявлением главы государства из программы «Москва. Кремль. Путин» разместил в Telegram журналист Дмитрий Смирнов.

На форуме «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин спросил у Путина, тяжело ли ему взаимодействовать с публикой через экран.

«Я уже привык. Но с аудиторией проще, интереснее, поживее. Но хорошо, что есть такие возможности», — отметил глава государства.

Путин также назвал положительные стороны взаимодействия в таком формате. К примеру, можно собрать большое число заинтересованных лиц, не отрывая их от текущей работы, отметил глава государства.