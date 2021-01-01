Песков сообщил о более активном графике поездок Путина в регионы

Самолет президента России Владимира Путина (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Принятые защитные меры в связи с коронавирусной инфекцией позволят президенту России Владимиру Путину более активно ездить по регионам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту сейчас более активно передвигаться по регионам», — сказал Песков.

По словам Пескова, 25 ноября у президента запланирован визит в Нижегородскую область, где он посетит город Саров. «Президент будет на лазерном полигоне федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, осмотрит новые разработки», — уточнил Песков. Он добавил, что город является закрытым и там ситуацию контролируют «более эффективно». Следующая командировка Путина запланирована в Тюменскую область в город Тобольск.

Согласно данным на сайте Кремля, с марта по ноябрь Путин посетил Крым, Севастополь, а также 3 ноября президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге.