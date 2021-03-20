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Пандемия коронавируса ,  
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Драги не исключил разрешение «Спутника V» в Италии до одобрения в ЕС

Премьер заявил, что если ЕС не зарегистрирует российскую вакцину, то Италия «сама должна пойти по этому пути». Ранее 19 марта возможность закупки «Спутника V» в обход Евросоюза заявляла Меркель
Марио Драги
Марио Драги (Фото: Michael Probst / AP)

Италия может самостоятельно одобрить применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», если такое решение не примет европейский регулятор. Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги на пресс-конференции 19 марта, передает La Repubblica.

«Мы должны быть практичными. Я всегда поддерживал общеевропейскую координацию решений, но сейчас речь идет о здоровье. Если ЕС одобрит вакцину — хорошо. В противном случае нам придется действовать самостоятельно», — сказал Драги.

Премьер-министр подчеркнул, что поддерживает позицию своей немецкой коллеги Ангелы Меркель. «Мы должны следовать общеевропейской координации со здоровым прагматизмом. Если она не работает, а мы видим другие выходы из ситуации, то должны сами идти по этому пути. Об этом говорила Меркель, об этом говорю и я», — отметил Драги.

Меркель допустила закупку «Спутника V» Германией в обход Евросоюза
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Ангела Меркель

Ранее 19 марта по итогам совещания с главами немецких регионов по вопросам вакцинации канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что Берлин может самостоятельно закупать российский препарат от коронавируса, если не будет централизованных поставок по линии ЕС.

«Я бы предпочла общеевропейские закупки. Но если до них не дойдет — а все говорит об этом, — мы должны будем пойти по этому пути в одиночку. Мы можем это сделать, и мы это сделаем», — сказала Меркель.

Она отметила свою позицию, в соответствии с которой использовать нужно любые вакцины, получившие положительную экспертную оценку европейского регулятора. В то же время премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов заявил, что «Спутник V» нужно закупать, не дожидаясь регистрации EMA.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию российского препарата в ЕС в январе. В марте EMA приступило к изучению регистрационного досье «Спутника V», чтобы оценить его соответствие европейским требованиям безопасности, эффективности и качества.

Еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон назвал вакцину одним из кандидатов на использование в ЕС. «В России есть хорошие ученые, и у меня нет оснований сомневаться в них», — отметил он.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина Спутник V Италия Марио Драги
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