Драги не исключил разрешение «Спутника V» в Италии до одобрения в ЕС

Премьер заявил, что если ЕС не зарегистрирует российскую вакцину, то Италия «сама должна пойти по этому пути». Ранее 19 марта возможность закупки «Спутника V» в обход Евросоюза заявляла Меркель

Марио Драги (Фото: Michael Probst / AP)

Италия может самостоятельно одобрить применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», если такое решение не примет европейский регулятор. Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги на пресс-конференции 19 марта, передает La Repubblica.

«Мы должны быть практичными. Я всегда поддерживал общеевропейскую координацию решений, но сейчас речь идет о здоровье. Если ЕС одобрит вакцину — хорошо. В противном случае нам придется действовать самостоятельно», — сказал Драги.

Премьер-министр подчеркнул, что поддерживает позицию своей немецкой коллеги Ангелы Меркель. «Мы должны следовать общеевропейской координации со здоровым прагматизмом. Если она не работает, а мы видим другие выходы из ситуации, то должны сами идти по этому пути. Об этом говорила Меркель, об этом говорю и я», — отметил Драги.

Ранее 19 марта по итогам совещания с главами немецких регионов по вопросам вакцинации канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что Берлин может самостоятельно закупать российский препарат от коронавируса, если не будет централизованных поставок по линии ЕС.