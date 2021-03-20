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Пандемия коронавируса ,  
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В Италии проведут испытания «Спутника V»

Фото: Roma / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Roma / Keystone Press Agency / Global Look Press

В институте Спалланцани в Италии начнутся научные эксперименты с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил губернатор итальянской области Лацио Никола Зингаретти, передает La Repubblica.

«Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом Спалланцани о научных экспериментах с вакциной «Спутник [V]», очевидно, в ожидании официального разрешения EMA [Европейское агентство лекарственных средств] в отношении исследования штаммов», — отметил он.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна может самостоятельно одобрить применение «Спутника V», если такое решение не примет EMA.

Он подчеркнул, что поддерживает позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель. «Мы должны следовать общеевропейской координации со здоровым прагматизмом <> Об этом говорила Меркель, об этом говорю и я», — отметил Драги.

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Меркель 19 марта допустила, что Берлин может самостоятельно закупать российский препарат от коронавируса, если не будет централизованных поставок по линии Евросоюза.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию препарата в ЕС в январе. В марте EMA приступило к изучению регистрационного досье «Спутника V». Еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон назвал вакцину одним из кандидатов на использование в ЕС.

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