В Италии проведут испытания «Спутника V»

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В институте Спалланцани в Италии начнутся научные эксперименты с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил губернатор итальянской области Лацио Никола Зингаретти, передает La Repubblica.

«Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом Спалланцани о научных экспериментах с вакциной «Спутник [V]», очевидно, в ожидании официального разрешения EMA [Европейское агентство лекарственных средств] в отношении исследования штаммов», — отметил он.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна может самостоятельно одобрить применение «Спутника V», если такое решение не примет EMA.

Он подчеркнул, что поддерживает позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель. «Мы должны следовать общеевропейской координации со здоровым прагматизмом <> Об этом говорила Меркель, об этом говорю и я», — отметил Драги.