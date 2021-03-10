Пожилая женщина в Литве умерла сразу после вакцинации

В городе Паневежис в Литве умерла пожилая женщина, сделав прививку против коронавируса, сообщает портал JP.lt со ссылкой на местные власти.

По данным портала, женщине 1941 года рождения стало плохо через 15 минут после того, как ей ввели вакцину от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Она пожаловалась на нехватку воздуха и ее вывели на улицу подышать. В конечном итоге женщину забрала скорая помощь. На станции скорой помощи сообщили, что спасти ее не удалось.

Врачи не связывают смерть женщины с прививкой. У нее были проблемы со здоровьем, в том числе ранее ей был вживлен кардиостимулятор.

В конце февраля в Литве после прививки от COVID-19 умер 77-летний мужчин, ему ввели вакцину от AstraZeneca. Власти исключили связь вакцинации с летальным случаем. Пенсионер страдал сердечно-сосудистым заболеванием.