Мурашко заявил о «немного отступившем» коронавирусе в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Распространение коронавирусной инфекции в России немного отступило, но на лечении остается еще много пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Коронавирусная инфекция немного отступила, но тем не менее количество пациентов, которые находятся на лечении, остается высоким», — указал он.

По словам министра, на данный момент лечение от COVID-19 получают 380 тыс. пациентов, из них в стационарах — 103 тыс. Мурашко призвал россиян обезопасить себя и как можно быстрее пройти вакцинацию.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России с декабря длится период «стабилизации и снижения» распространения коронавируса. «У нас идет пока устойчивое снижение заболевания», — сказала она.