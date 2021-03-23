В России выявили минимальное с сентября число случаев COVID-19 за сутки

Умерли за сутки от инфекции 427 человек

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в России зафиксировали 8 457 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это минимальный прирост с конца сентября. Тогда, 29 сентября, было выявлено 8 232 заражения.

Больше всего случаев за прошедшие сутки выявили в следующих регионах:

Москва — 1042;

Санкт-Петербург — 812;

Московская область — 513;

Нижегородская область — 335;

Ростовская область — 239;

Воронежская область — 209;

Самарская область — 200.

Умерли за сутки от коронавируса 427 человек.

Всего в России выявили 4,47 млн случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 95,8 тыс. летальных исходов. Данные оперативного штаба по смертности от коронавируса отличаются от статистики Росстата, который учитывает тех, у кого инфекцию диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19. По информации ведомства, количество летальных исходов за период пандемии превысило 200 тыс.