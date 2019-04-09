Путин исключил зависимость будущего России от санкций

Будущее страны зависит только от самих россиян, считает российский президент. Он отметил, что санкции сегодня используются не как элемент геополитики, а как инструмент в конкурентной борьбе

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин считает, что будущее России не связано с санкциями, а зависит прежде всего от того, смогут ли россияне проявить свой креатив и эффективно использовать внутренние ресурсы экономики. Так он ответил на вопрос о том, насколько долго будут сохраняться антироссийские санкции и каково будущее России.

«Будущее России не зависит от санкций», — сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума, передает корреспондент РБК.

«Будущее России зависит только от нас, от того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан. Насколько мы сможем эффективно все это использовать, насколько эффективно мы сможем использовать внутренние ресурсы российской экономики», — сказал президент.