Домодедово начало выдавать сертификаты о вакцинации на английском языке

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Аэропорту Домодедово начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса на английском языке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

Необходимый для международных поездок сертификат, специалисты медико-санитарной части аэропорта будут выдавать поставившим прививку от коронавируса людям, имеющим аналогичный сертификат на русском языке. Стоимость услуги 1000 руб.

«На данный момент в мире нет единой формы, которая касается именно Covid-19, но есть форма справки, переведенной на английский язык», — сообщили РБК в Домодедово. Там отметили, что данная справка (сертификат) выдается медицинским учреждением, у которого на это есть соответствующая сертификация.

Электронный сертификат вакцинации от COVID-19, это документ, подтверждающий факт вакцинации гражданина от новой коронавирусной инфекции. Такие сертификаты необходимы для ведения регистра вакцинированных людей, чтобы исследовать эффективности вакцин, мониторить охват прививками и отслеживать возможные нежелательных явлений после иммунизации.