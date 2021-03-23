Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 13:47
Лукашенко назвал стоимость российской вакцины от COVID для Белоруссии Общество, 16:50 В Петербурге вынесли первый приговор участнику протестов 23 января Общество, 16:45 Домодедово начало выдавать сертификаты о вакцинации на английском языке Общество, 16:45 Суд арестовал главу «Биотэк» Шпигеля по делу о взятке для губернатора Политика, 16:44 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 16:29 Моргенштерн стал торговой маркой Стиль, 16:27 В России введут новый порядок защиты диссертаций Общество, 16:27 Депутаты предложили блокировать работающие с онлайн-казино сайты Финансы, 16:25 Мурашко заявил о «немного отступившем» коронавирусе в России Общество, 16:22 Как оценить игровую компанию без выручки — четыре способа Pro, 16:20 Консульство в Страсбурге ответило на сообщения о краже велосипедов Общество, 16:13 Охрана ЦСКА повалила журналиста на землю во время съемки приезда Олича Спорт, 16:12 СМИ узнали о вызове посла России в МИД Турции из-за ситуации в Идлибе Политика, 16:07 Рок-группа «Пасош» приостановила деятельность из-за обвинений в абьюзе Стиль, 16:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

Домодедово начало выдавать сертификаты о вакцинации на английском языке

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово
Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Аэропорту Домодедово начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса на английском языке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

Необходимый для международных поездок сертификат, специалисты медико-санитарной части аэропорта будут выдавать поставившим прививку от коронавируса людям, имеющим аналогичный сертификат на русском языке. Стоимость услуги 1000 руб.

«На данный момент в мире нет единой формы, которая касается именно Covid-19, но есть форма справки, переведенной на английский язык», — сообщили РБК в Домодедово. Там отметили, что данная справка (сертификат) выдается медицинским учреждением, у которого на это есть соответствующая сертификация.

ВОЗ не рекомендовала вводить паспорта вакцинации от COVID-19
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Электронный сертификат вакцинации от COVID-19, это документ, подтверждающий факт вакцинации гражданина от новой коронавирусной инфекции. Такие сертификаты необходимы для ведения регистра вакцинированных людей, чтобы исследовать эффективности вакцин, мониторить охват прививками и отслеживать возможные нежелательных явлений после иммунизации.

Ранее, в России упростили получение сертификата о вакцинации на портале «Госуслуги». У всех новых вакцинированных после второго этапа, так и тех кто прошел вакцинацию ранее, сертификат автоматически отобразится в личном кабинете. В Министерстве цифрового развития говорили, что в ближайшее время будет реализована возможность выдачи сертификатов на английском языке. 

В январе этого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не увязывают возможность выезда за границу с наличием ковид-паспорта. «Идея такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться. Мы пока далеки от единой точки зрения на этот счет, пока каких-либо единых подходов или единого мнения на этот счет нет», — говорил он.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

Разные страны устанавливают свои правила для въезжающих из России. Так, Турция и Куба требуют от россиян отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда. Мальдивы и ОАЭ требуют делать тест за 96 часов до прилета. В Танзании не требуют справку об отрицательном результате теста на COVID-19 для въезда, но могут предложить сделать ее в местном аэропорту.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

вакцинация сертификат аэропорт Домодедово коронавирус новости
Материалы по теме
Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты о вакцинации
Политика
В России упростили получение сертификата о вакцинации на «Госуслугах»
Общество
В ЕС назвали сертификат о вакцинации «медицинской необходимостью»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter