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Пандемия коронавируса ,  
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В России упростили получение сертификата о вакцинации на госуслугах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На госуслугах упростили получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, сообщает Министерство цифрового развития.

«У всех вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете», — говорится в сообщении министерства.

Более того, всем пользователям подтвердившим свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации, также откроется доступ к данным сертификатов.

Министерство пообещало в ближайшее время реализовать автоматическую загрузку сертификатов о вакцинации не только на русском, но и на английском языках. «При необходимости их можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение «Госуслуги» в виде QR-кода», — отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

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Сертификаты о прохождении вакцинации на портале госуслуг против COVID-19 в России начали выдавать с 2 января. Сообщалось, что паспорт вакцинированного можно получить на портале госуслуг в личном кабинете сразу после прививки.

4 января президент России Владимир Путин поручил заняться международными сертификатами о прививках COVID. Правительству поставили задачу разработать предложения о порядке выдачи специальных сертификатов людям, привившимся от COVID, а также проработать вопросы международного признания этих документов при пересечении границы.

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К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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