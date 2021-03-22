В России упростили получение сертификата о вакцинации на госуслугах

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На госуслугах упростили получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, сообщает Министерство цифрового развития.

«У всех вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете», — говорится в сообщении министерства.

Более того, всем пользователям подтвердившим свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации, также откроется доступ к данным сертификатов.

Министерство пообещало в ближайшее время реализовать автоматическую загрузку сертификатов о вакцинации не только на русском, но и на английском языках. «При необходимости их можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение «Госуслуги» в виде QR-кода», — отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.