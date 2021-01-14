Что важно знать при заражении COVID на отдыхе за границей. Инструкция

РБК собрал информацию, к чему должен быть готов турист, отправляющий на отдых по пяти наиболее популярным сейчас направлениям: в Турцию, Танзанию, ОАЭ, на Кубу и на Мальдивы.

Сделать тест накануне поездки

Турция и Куба: Путешественники, прибывающие в страну, должны предоставлять результаты отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в страну. При поездках в Турцию эту справку нужно предоставлять при регистрации на рейс еще в России.

Мальдивы и ОАЭ: Отрицательный ПЦР-тест должен быть сделан не раньше, чем за 96 часов до прибытия в страну. Справка для въезда на Мальдивы должна быть на английском. При въезде в ОАЭ принимают результаты тестов, сделанных только в одобренной лаборатории, а справка должна быть на английском или арабском языке и только в распечатанном виде (в электронном виде на мобильном телефоне не принимаются). Распечатанную копию справки могут попросить во время регистрации на рейс из России. Дети до 12 лет тест до въезда в ОАЭ могут не сдавать.

Танзания: Справка об отрицательном результате теста на COVID-19 для въезда не требуется.

Если турист перед поездкой взял страховой полис с рисками от невыезда, то положительный результат сделанного до вылета теста на коронавирус, признается страховым случаем, напоминают в ERV. За возмещением необходимо обратиться в страховую компанию. У туроператоров при выборе соответствующего тарифа также была предусмотрена возможность при подтвержденном диагнозе COVID-19 вернуть полную стоимость тура или перенести его даты, уточняет представитель «Интуриста» Дарья Домостроева.

Если коронавирус обнаружили уже на отдыхе

Турция

Обязательный тест на коронавирус в аэропорту: нет;

Контроль температуры: да. В аэропорту пассажиру с повышенной температурой после осмотра врача могут провести бесплатный ПЦР-тест. Если результат отрицательный, пассажир может покинуть аэропорт и отправиться в отель. На входе и выходе в отель, а также на его территории отдыхающим тоже могут измерять температуру;

Если по результатам теста выявили COVID-19: пассажиров с положительным результатом теста, а также его семью (если он летел не один) доставляют на специальном транспорте в госпиталь. Решение о дальнейшей госпитализации будут принимать врачи сервисной компании. Пациентов с тяжелыми симптомами заболевания могут госпитализировать, с легкими — отправить на изоляцию в специальный номер забронированного отеля. Находящиеся на карантине могут при этом выходить на балкон своего номера, напоминает Домостроева из «Интуриста». После получения отрицательного теста туриста переведут в обычный номер;

Что ждет тех, кто контактировал с заболевшим: Поголовной проверки на наличие заражения и принудительной госпитализации всех постояльцев отеля нет, отмечают в ERV. Но во время полета в Турцию путешественники заполняют анкеты, в которых указывают, где они остановятся в стране и контакты туроператора, у которого покупали путевку. В случае, если на рейсе был инфицированный пассажир, данные анкет позволяют установить, кто контактировал с ним во время полета (два кресла спереди и сзади и по бокам, а в случае, если больной сидел у прохода — лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него). Если во время отдыха выяснится, что кто-то из постояльцев контактировал с заболевшим пассажиром (сидел в определенном радиусе от него), то туриста помещают на изоляцию в специально выделенные номера или корпуса на территории отеля и делают тест на COVID-19. При отрицательном результате турист может продолжить свой отдых без ограничений, но расходы на проведения теста он оплачивает за свой счет, добавляют в ERV.

Не забудьте про страховку Алгоритм действий для туриста, у которого выявили COVID-19, всегда один — он должен сразу связаться с сервисной компанией. Ее номер указан в его страховом полисе, который приобретался при выезде за рубеж. Сотрудники сервисного центра, исходя из сложившейся ситуации и действующего регламента в стране, помогут организовать лечение, указывают в ERV. Застрахованному проведут диагностику и организуют медицинское лечение, а также предоставят всю информацию по соблюдению режима самоизоляции, отмечает Колегов из «АльфаСтрахования».

Куба

Обязательный тест на коронавирус в аэропорту: да. Его проводят бесплатно по прилету. Результаты готовятся в течение 24 часов — в этом время туристы могут свободно передвигаться по отелю. При отрицательном результате теста можно выходить за пределы отеля;

Контроль температуры: да. В аэропорту при въезде, на территории отеля, а также в аэропорту при вылете. Если при вылете температура будет высокой, пассажиру не разрешат сесть в самолет;

Если по результатам теста выявили COVID-19: заболевший будет помещен в отдельный изолятор до проведения следующего теста. В ERV указывают, что он проводится через девять дней. Для больных COVID-19 на Кубе, по словам Домостроевой, выделен отдельный отель. Если результат теста будет отрицательный, турист может продолжить отдых в своем отеле, если положительный — то он пробудет в изоляторе еще девять дней до следующего теста, добавляют в ERV.

Что ждет тех, кто контактировал с заболевшим: спутники туриста, у которого результат сданного по прилету ПЦР-теста окажется положительным, будут изолированы в карантинной зоне отеля с индивидуальным питанием. Там они будут находиться, пока не получат подтверждение, что они не инфицированы. Тесты у контактных лиц проводятся через пять дней, добавляют в ERV.

Мальдивы

Обязательный тест на коронавирус в аэропорту: нет. Но по прилету на Мальдивы в аэропорту проводят медицинский осмотр пассажиров, осмотр также проводится при вылете. Путешественники с симптомами болезни (кашель, чихание, температура выше 38 градусов) обязаны будут пройти дополнительный ПЦР-тест — он делается за счет пассажира и стоит около $100;

Контроль температуры: да. В аэропорту по прилету и на вылете;

Если по результатам теста выявили COVID-19: при положительном ПЦР-тесте туриста направляют в государственный карантинный центр или госпиталь, указано в информации на сайте туроператора «Пегас Туристик». В ERV уточняют, что туристов могут поместить на карантин в специализированный отель — при бессимптомном заболевании срок изоляции составляет 14 дней. После окончания карантина туристу выдаются на руки документы от местного Минздрава;

Что ждет тех, кто контактировал с заболевшим: если заболевший отдыхал не один, его компаньонам также проводят ПЦР-тест. Но даже если его результат отрицательный, они все равно должны будут находиться на карантине 14 дней. Туристам, которые находятся на карантине в отеле, в государственном карантинном центре или госпитале, запрещено покидать остров до полного официального снятия с него карантинного режима и других ограничений.

ОАЭ

Обязательный тест на коронавирус в аэропорту: да.

Контроль температуры: да. В аэропорту по прилету и при вылете домой;

Если по результатам теста выявили COVID-19: заболевший должен будет соблюдать изоляцию и следовать рекомендациям органов здравоохранения Дубая, также ему потребует скачать мобильное приложение COVID-19. В ERV отмечают, что по решению местного Минздрава заболевший турист может оставаться на изоляцию либо в отеле, забронированном по туру, либо помещен в специализированный отель-обсерватор. Карантин с положительным ПЦР-тестом при бессимптомном заболевании длится 14 дней;

Что ждет тех, кто контактировал с заболевшим: спутники туриста, у которого выявили COVID-19, сдают ПЦР-тест. Если результат отрицательный, они могут продолжать отдых и вылетать своим рейсом — карантин не требуется.

Танзания

Обязательный тест на коронавирус в аэропорту: нет;

Контроль температуры: да. В аэропорту по прилету. Если у сотрудников аэропорта возникнут сомнения, они могут предложить пройти тест на Covid-19. Стоимость теста — $100;

Если по результатам теста выявили COVID-19: заболевшего должны поместить за его счет на 14-дневный карантин в отель или в больницу — рекомендации должен дать медицинский персонал. При осложнении, как рассказывают страховщики, больного могут перевезти с острова Занзибар на материк;

Что ждет тех, кто контактировал с заболевшим: в размещенных на сайтах правил посещения Танзании нет информации о том, с какими ограничениями могут столкнуться спутники человека с положительным ПЦР-тестом.

Турист сам почувствовал симптомы COVID-19 на отдыхе

Страховые компании в этом случае рекомендуют сразу обратиться в сервисный центр, номер которого указан в страховом полисе.

Турист, который почувствовал недомогание на отдыхе, должен незамедлительно сообщить об этом сотрудникам отеля, указано в размещенных на сайте туроператора «Пегас Туристик» правилах посещения Мальдив. До выяснения причины недомогания отдыхающему будет запрещено покидать свой номер. При схожих с COVID-19 симптомах ему назначат тест, если результат будет отрицательным, турист сможет перемещаться по отелю, но будет обязан носить маску.

Если турист, отдыхающий на Занзибаре, обнаружит симптомы COVID-19 во время сафари, он будет доставлен в ближайшую больницу или клинику, указано на сайте туроператора Coral Travel. При необходимости его могут эвакуировать санитарной авиацией, но за дополнительную плату — уточняется, что каждый турист должен иметь страховой полис, покрывающий случаи COVID-19.

В случае, если турист решил пройти тест на COVID-19 по собственной инициативе, информировать об этом местные власти не требуется, но если результат окажется положительным, но медучреждение, где он сдавал тест, передаст эти данные административным органам, говорит Максимкин из «Ингосстраха». При отрицательном результате теста турист, как правило, может продолжить свой отдых или улететь домой.

Поможет ли страховка при заболевании

Если результат теста отрицательный: страховые компании не признают это страховым случаем. Расходы на тестирование с целью диагностики при отрицательном результате страховой не оплачиваются, предупреждает Максимкин из «Ингосстраха». Это же касается расходов, если застрахованное лицо, в том числе те, кто контактировал с заболевшим, попал на карантин, но диагноз COVID-19 у него не подтвердился, указывает Колегов из «АльфаСтрахования». Но если во время карантина или изоляции у туриста возникнет другое заболевание — пищевое отравление или заболит зуб, то ему возместят расходы на такое лечение, обнадеживают в ERV.

Если результат теста положительный: туристу оплатят лечение, транспортные расходы до дома — например, обратный перелет, если он пропустил рейс, но только в пределах застрахованной суммы. Размер страхового покрытия выбирает сам турист, когда приобретает полис (от этого зависит и его стоимость). У ERV, например, при покупке полиса на сайте страховая сумма, предусматривающая затраты на лечение COVID-19, определена от €50 до €100 тыс. (но следует учитывать, что в случае тяжелого заболевания или, например, при перевозке санитарной авиацией с Занзибара на материк в Танзании сумма в €50 тыс. может не покрыть все расходы). У «Согласия» полисы для выезжающих за рубеж покрывают расходы в пределах страховой суммы 30-100 тыс. у.е. (в долларах или евро — по выбору застрахованного), при этом на медицинские расходы непосредственно по COVID-19 установлен лимит (минимум — 5 тыс. у.е.).

Важно помнить, что проживание на карантине могут и не компенсировать. Или, как отмечают, например, в ERV, для такого карантина установлен лимит — €300 или $300 на весь срок карантина.

Были случаи, когда отели могут пойти на встречу попавшему на карантин туристу: например, в Турции отели с так называемым «сертификатом здоровья» берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого.

Форма оплаты счетов различается: в некоторых случаях турист может столкнуться с необходимость оплатить счета на месте самостоятельно, а потом по подтверждающим документам получит возмещение от страховой компании. Но в случае, если требуется госпитализация или если дорогостоящая операция на несколько тысяч долларов, у туриста, может не быть такой суммы, поэтому об оплате с госпиталем договаривается сервисный центр, объясняют в ERV.

Конкретный пример страхового случая Осенью муж, жена и ребенок, застрахованные в ERV, отправились на отдых в Турцию. 19 октября жена обратилась в сервисный центр с симптомами простуды, ей был проведен тест на COVID, который оказался положительным, и было принято решение отправить ее на лечение в госпиталь. У мужа и ребенка симптомов не было, но при этом тест оказался положительным, и они были помещены на изоляцию в номере отеле, где также проходили лечение. 29 октября жена после выздоровления была выписана из госпиталя и улетела в Россию, при этом муж и ребенок оставались на лечении в номере до 31 октября, пока тесты не показали отрицательные значения, и 31 октября вылетели домой. В данной ситуации ERV оплатила лечение жене, а также обратные авиабилеты для всей семьи, так как свой рейс они пропустили.

Сколько стоит лечение

Подхватившим коронавирус на отдыхе в большинстве случаев не требуется ни активное лечение, ни госпитализация: в 90% случаев при положительном тесте заболевание проходит бессимптомно или со слабо выраженными симптомами, констатирует Меликьян из ВСК. Но даже в тех случаях, когда лечение не требуется, расходы оказываются, по словам Меликьян, «внушительными»: сюда входят как минимум три теста, обсервация и обратные билеты, так как чаще всего находящийся на карантине турист не успевает улететь в запланированный срок.

Основную долю составляют расходы на обсервацию (проживание 10-14 дней в гостинице в специально отведенных номерах или корпусах), и обратные билеты, стоимость которых в высокий сезон и с учетом сроков покупки в несколько раз выше тех, которые изначально приобретал турист. В среднем расходы на случай бессимптомного заболевания COVID-19 в Турции, по оценкам ВСК, составляют от 100 тыс. руб. и до 200 тыс. руб. при поездках в ОАЭ.

При госпитализации стоимость лечения очень сильно зависит от тяжести заболевания, но, например, в Турции расходы на лечение в госпитале «ковидного» больного в среднем составляют около $6-8 тыс. Самый дорогой случай лечения ВСК зафиксировала также в Турции: госпитализация обошлась в $12 тыс., а последующая медицинская транспортировка санавиацией составила $35 тыс. Страховой суммы по полису для покрытия всех расходов не хватило, и родственникам застрахованного пришлось доплачивать за транспортировку в Россию.