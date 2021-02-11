«Коммерсантъ» сообщил о названном Путиным условии для вакцинации от COVID

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не исключил, что сделает прививку против коронавируса после консультации с врачами, сообщил специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников после встречи главы государства с руководителями российских СМИ.

Как пишет газета, в прививочном плане главы государства есть прививки от гриппа и пневмококка, медики проконсультируют его, когда лучше вакцинироваться от коронавируса.

Путин допустил, что привьется в конце лета или в начале осени в связи с большим числом предстоящих поездок, отмечает издание. При этом российский лидер заявил, что не собирается «обезьянничать» и прививаться перед камерами, как это делал ряд мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден.

17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент заявил, что пока не делал прививку против COVID-19, объяснив это возрастом. «Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сказал Путин. По его словам, он «человек в этом смысле достаточно законопослушный» и прислушивается к рекомендациям специалистов.