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«Коммерсантъ» сообщил о названном Путиным условии для вакцинации от COVID

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не исключил, что сделает прививку против коронавируса после консультации с врачами, сообщил специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников после встречи главы государства с руководителями российских СМИ.

Как пишет газета, в прививочном плане главы государства есть прививки от гриппа и пневмококка, медики проконсультируют его, когда лучше вакцинироваться от коронавируса.

Путин допустил, что привьется в конце лета или в начале осени в связи с большим числом предстоящих поездок, отмечает издание. При этом российский лидер заявил, что не собирается «обезьянничать» и прививаться перед камерами, как это делал ряд мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден.

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17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент заявил, что пока не делал прививку против COVID-19, объяснив это возрастом. «Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сказал Путин. По его словам, он «человек в этом смысле достаточно законопослушный» и прислушивается к рекомендациям специалистов.

В конце того же года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер принял решение привиться против инфекции и «в обозримой перспективе» сам сообщит о своем решении.

В феврале этого года Минздрав расширил перечень граждан, которые могут привиться против COVID-19 в первую очередь, включив туда лиц в возрасте 60 лет и старше.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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