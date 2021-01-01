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Президенты Словакии и Греции привились против COVID-19

Зузана Чапутова
Зузана Чапутова (Фото: prezident.sk)

Президент Словакии Зузана Чапутова сделала прививку против коронавируса, сообщается на сайте главы государства.

Она считает вакцинацию «единственным способом» победить COVID-19 и «вернуть жизнь в нормальное русло». «Поэтому я приняла предложение министра здравоохранения и сделала прививку сегодня», — сказала Чапутова.

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В Словакии 27 декабря приступили к вакцинации населения. Президент стала первой, кто привился против коронавирусной инфекции. Ей ввели вакцину в Университетской больнице Братиславы. Прививку сделали также некоторые члены правительства и парламента. Первыми привьют и медиков.

В Чехии и Польше началась вакцинация против COVID-19
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В Греции одними из первых прививку против коронавируса сделали президент Катерина Сакелларопулу и премьер-министр Кириакос Мицотакис. Сакелларопулу привилась в больнице «Эвангелисмос» в Афинах. Главе правительства ввели вакцину в университетской больнице «Аттикон». Мицотакис также назвал прививку единственным средством против COVID-19.

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С 27 декабря в европейских странах приступили к вакцинации населения против коронавирусной инфекции. ЕС пока разрешил применение единственного препарата — от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Вакцину начинают вводить, в частности, жителям Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии и Италии.

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Источник: JHU
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