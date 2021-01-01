Президенты Словакии и Греции привились против COVID-19

В Греции одними из первых прививку против коронавируса сделали президент Катерина Сакелларопулу и премьер-министр Кириакос Мицотакис. Сакелларопулу привилась в больнице «Эвангелисмос» в Афинах. Главе правительства ввели вакцину в университетской больнице «Аттикон». Мицотакис также назвал прививку единственным средством против COVID-19.

С 27 декабря в европейских странах приступили к вакцинации населения против коронавирусной инфекции. ЕС пока разрешил применение единственного препарата — от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Вакцину начинают вводить, в частности, жителям Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии и Италии.