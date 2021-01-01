Президенты Словакии и Греции привились против COVID-19
Президент Словакии Зузана Чапутова сделала прививку против коронавируса, сообщается на сайте главы государства.
Она считает вакцинацию «единственным способом» победить COVID-19 и «вернуть жизнь в нормальное русло». «Поэтому я приняла предложение министра здравоохранения и сделала прививку сегодня», — сказала Чапутова.
В Словакии 27 декабря приступили к вакцинации населения. Президент стала первой, кто привился против коронавирусной инфекции. Ей ввели вакцину в Университетской больнице Братиславы. Прививку сделали также некоторые члены правительства и парламента. Первыми привьют и медиков.