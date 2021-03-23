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Песков назвал Путина «сторонником добрых отношений со всеми»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин — сторонник добрых отношений со всеми странами, однако выстраивать такие отношения в одиночку невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Президент Путин является убежденным сторонником добрых отношений со всеми, но, конечно, их выстраивать в одиночку невозможно», — сказал представитель Кремля.

Ранее в МИДе заявили о тупике в российско-американских отношениях. Внешнеполитическое ведомство обвинило в сложившейся ситуации Вашингтон. Дипломаты указали, что Соединенные Штаты упустили еще одну возможность для поиска выхода из образовавшегося тупика, отклонив предложение президента России Владимира Путина о разговоре с президентом США Джо Байденом.

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Путин на прошлой неделе поручил организовать публичный разговор с Байденом в формате прямого эфира, «чтобы не пикироваться заочно». Предпосылкой стало интервью американского лидера, во время которого он утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского коллегу убийцей.

В понедельник, 22 марта, председатель Европейского совета Шарль Мишель в разговоре с Путиным заявил о серьезных разногласиях между сторонами. По словам Мишеля, отношения с Москвой могут развиваться в более позитивном русле, если та выполнит условия минских соглашений, прекратит кибератаки на западные ресурсы и будет соблюдать права человека. Путин в разговоре оценил состояние отношений России и ЕС как неудовлетворительное, отметив «неконструктивную, порой конфронтационную линию партнеров».

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